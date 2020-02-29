ما معنى كلمة (سختة)، ومن هو السختجي ؟

2020/02/29 | 13:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي كثيرا ما يُتسمع المواطن العراقي المبتلى وهو يلعن قادة الأحزاب والكتل والتيارات السياسية الحاكمة، اليوم، بعد أن تكشفت له حقيقتهم، وتأكد من أنهم أكذبُ مَن مرَّ عليه من...أكمل القراءة ←

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