اصابة عضوا بمجلس تشخيص مصلحة النظام ونجل مستشار للمرشد الإيراني بفيروس كورونا

2020/02/29 | 13:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وسال اعلام انه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في إيران، حيث أصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، كما أصيب نجل أحد مستشاري المرشد الإيراني.

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