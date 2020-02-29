بالصور.. حملة تعفير في الصحن الكاظمي لتفادي خطر انتقال فيروس كورونا

2020/02/29 | 13:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفدت فرق الدفاع المدني وبالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، اليوم السبت، حملة تعفير الصحن الكاظمي الشريف.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، ان" الحملة تأتي لتفادي مخاطر إنتقال فيروس كورونا، حيث قام فريق الأزمات الوطني الـ (CBRN) التابع إلى مديرية الدفاع المدني العامة، وبالتعاون مع فريق وحدة السلامة العامة التابع إلى قسم حفظ النظام في العتبة الكاظمية المقدسة بعملية تعفير جميع مفاصل أرجاء الصحن الكاظمي الشريف ومحيطه الخارجي من خلال استخدام مواد طبية مطهرة، وذلك لـتأمين الحماية اللازمة والحفاظ على صحة وسلامة زائري الإمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السلام".واوصت " الأمانة العامة للعتبة الكاظمية أصحاب المحال التجارية القريبة من الحرم الكاظمي الشريف، والزائرين بالتعاون معها في الحفاظ على النظافة العامة، والسعي إلى خلق بيئة صحية من خلال الإلتزام بالتعليمات والإرشادات التوعوية الصادرة من المؤسسات الطبية والصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

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