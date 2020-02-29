ديالى.. تشكيل لجنة تحقيق فورية في قصف ناحية أبي صيدا بواسطة الهاونات

2020/02/29 | 13:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت، تشكيل لجنة تحقيق فورية في قصف ناحية أبي صيدا بواسطة هاونات.وقال مدير ناحية ابي صيدا بالوكالة (25كم شمال شرق بعقوبة) عبد الله الحيالي، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “الاجهزة الامنية المختصة شكلت لجنة تحقيق فورية في قصف أطراف أبي صيدا، في […]

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