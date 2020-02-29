مقتل ضابط استخبارات لبناني

2020/02/29 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أطلق مجهولون يستقلون سيارة من طراز “بي أم في” دون لوحات، النار على شخصين بلباس مدني في مدينة الهرمل بمنطقة البقاع اللبنانية، فأردوا أحدهم وأصابوا الآخر بجروح.وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية، أن مجهولين يستقلون سيارة من طراز “بي أم في” دون لوحات أقدموا على ملاحقة سيارة مرسيدس في منطقة الكروم في الهرمل، ثم […]

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