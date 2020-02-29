الصحة الكوردستانية تؤكد مجددا خلو الاقليم من كورونا

2020/02/29 | 13:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم السبت خلو الاقليم من اية اصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة الوزير محافظة السليمانية لمتابعة الوضع الصحي فيها اضافة الى تفقد الاجراءات الوقائية المتخذة لتفادي تفشي الفيروس.

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