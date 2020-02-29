راصد جوي: أمطار غزيرة في البلاد بهذا الوقت

2020/02/29 | 13:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، أن البلاد تتأثر بحالة ماطرة خلال الساعات المقبلة، فيما أشار إلى أن البلاد ستشهد أواخر الشهر المقبل سقوط الأمطار أيضا.

وقال الزيادي لـ"الغد برس"، أن "البلاد تترقب غداً الأحد حالة ماطرة تكون بين المتوسطة والغزيرة ستكون في مدن شمال البلاد الموصل دهوك، وتمتد أقل حدة إلى تكريت وشمال ديالى وهناك فرص زخات مطر خفيفة محدودة تضرب شمال العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "التوقعات تبين سيطرة مرتفع جوي يبعد الأمطار لمدة أسبوع عن البلاد، وتشير النماذج شح الأمطار في أول الثلث من الشهر المقبل عدا حالة مطرية ضعيفة ما بين السابع والثامن من آذار القادم".

وتابع الزيادي، أن "التوقعات تشير إلى عودة المنخفضات الممطرة قبل منتصف الشهر لمدن البلاد خصوصاً الوسط والشمال"، مؤكدا أن "شهر آذار قد يكون له فرص أمطار جيدة خصوصاً في الثلث الأخير منه حسب نماذج الخرائط المتوسطة المدى".

ونوه الزيادي إلى أن "درجات الحرارة للأيام المقبلة ستكون مقاربة بين الانخفاض والارتفاع وتكون حول المعدل الطبيعي".

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