اردوغان: قتلنا اكثر من 2000 جندي سوري في ادلب

2020/02/29 | 13:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مقتل أكثر من 2000 جندي سوري في مدينة إدلب.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي "لقد ارتفع عدد الشهداء الأتراك في إدلب إلى 36 قتيلا، إلا أننا قتلنا حتى الآن أكثر من 2000 من جنود النظام السوري ودمرنا 49 دبابة و17 مدرعة و300 مركبة".

واعتبر أردوغان أن "النظام السوري يخرق الوعود التي قطعها في سوتشي"، مشيرا إلى أن "المنظمات الإرهابية لا تزال تمارس إرهابها في هذه المناطق".

وأضاف أن "تركيا لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد وإنما استجابة لطلب الشعب السوري ولا نية لنا للخروج ما دام شعبها يطالبنا بالبقاء"، مؤكدا أن "أنقرة ليس لها مطامع في نفط أو أراضي سوريا وإنما نريد ضمان أمن حدودنا عبر إقامة منطقة آمنة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الجمعة، تدمير 8 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مدافع وراجمتي صواريخ وتحييد 56 عنصرا من قوات النظام السوري"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

يأتي ذلك بعدما أعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية التركية رحمي دوغان، يوم الخميس الماضي، أن 33 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية في هجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.

فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات السورية قصفت في منطقة إدلب بالقرب من بلدة بيهون، القوات التركية الموجودة بجانب الإرهابيين، والذين لا ينبغي وجودهم هناك، مؤكدة أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي ضربات جوية في المنطقة وقت حدوث الواقعة، وأن موسكو بذلت كل ما في وسعها للمساعدة بمجرد أن علمت بوجود القوات التركية.

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