البحرين تعيد نحو 600 مواطن من إيران بسبب كورونا

2020/02/29 | 13:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أنه تم ترتيب عودة نحو 600 مواطن بحريني من إيران؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في "تويتر" ان "الإحصائيات تؤكد أن من تم ترتيب عودتهم من إيران، منذ تاريخ 25 شباط الجاري، تجاوز 600 مواطن؛ والجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى".

وأضافت ان "هناك رحلات طيران يوم غد الأحد من شيراز، والاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضاً من شيراز، من خلال طيران تابان الإيراني".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم أمس، إصابة خمس سيدات بالفيروس منهم اربع مواطنات بحرينيات، ومواطنة سعودية؛ لافتة إلى أن هذه الحالات وصلت عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وتم نقل الحالات إلى أحد مراكز العزل الطبية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهن بالفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البحرين 38 اصابة؛ حالتهم جميعا مستقرة، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، حسبما أعلنت وزارة الصحة البحرينية.

وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، أمس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 388 اصابة؛ وبلغ عدد الوفيات 34 حالة.

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