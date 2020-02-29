الدفاع المدني تنقل مشتبه بإصابته بـ(كورونا) من العبيدي الى مستشفى اليرموك (صور)

2020/02/29 | 13:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن نقلها مشتبه بإصابته بفيروس كورونا من منطقة العبيدي الى مستشفى اليرموك ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بعد منتصف ليلة أمس وردت اخبار الى سيطرة الدفاع المدني يشير بوجود حالة مرضية مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

واضافت انه "على الفور ارسلت فرقة اسعاف خاصة مجهزة بمعدات السلامة الى منطقة العبيدي لنقل الحالة المشتبه بها وسط اجراءات وقائية مشددة وتم نقلها الى مستشفى الفرات ومنها تم تحويلها الى مستشفى اليرموك لإجراء الفحص الطبي للتأكد من اصابتها".

وبينت ان "المريض الان تحت المراقبة لحين اكتمال اجراءات التشخيص الطبي وبيان الاصابة من عدمه".

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