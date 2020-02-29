إيكونوميست تحذر: فيروس كورونا آتٍ للجميع فاستعدوا له

2020/02/29 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة خصصت مجلة “إيكونوميست” Economist هذا الأسبوع تقريرا عن فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم بشراسة، محذرة من أن الفيروس آتٍ للجميع، ومطالبة الحكومات بالعمل الجاد من أجل مكافحته والقضاء عليه.وقالت المجلة إنه “فيما يتعلق بالصحة العامة، فإن المصداقية هي أهم بكثير من الأمل.إذ أضحى واضحًا خلال الأسبوع الماضي أن المرض […]

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