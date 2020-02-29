“ايران خودرو” تطرح 9 موديلات سيارات جديدة

2020/02/29 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد شؤون الابحاث والتصاميم بمجموعة ايران خودرو لصناعة السيارات كيانوش بورمجيب، السبت، عن طرح 9 موديلات جديدة في الاسواق في غضون السنوات الثلاث القادمة.وأوضح بورمجيب في مؤتمر صحافي اليوم، أنه سيتم طرح 5 طرازات جديدة من سيارات “رانا بلس” و”سورن بلس” و”سمند” و”دنا بلاس اتوماتيك” “وبيجو 207 بانوراما” في السنة الايرانية القادمة (تبدأ […]

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