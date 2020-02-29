2020/02/29 | 13:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي النائب المنتخب في الانتخابات البرلمانية الاخيرة عن مدينة “آستانة اشرفية” بمحافظة جيلان ،شمال ايران، ” محمد علي رمضاني” مساء أمس الجمعة، بعد اصابته بالأنفلونزا.وقال النائب عن مدينة آستانة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران :وفاة نائب بمرض كيرونة بعد فوزه بالانتخابات الاخيرة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران :وفاة نائب بمرض كيرونة بعد فوزه بالانتخابات الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).