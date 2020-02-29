2020/02/29 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفادت وسائل إعلام، السبت (29 شباط 2020)، بأن حفيد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أُصيب بفيرو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وسائل إعلام: إصابة حفيد خامنئي بفيروس ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أفادت وسائل إعلام، السبت (29 شباط 2020)، بأن حفيد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أُصيب بفيرو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وسائل إعلام: إصابة حفيد خامنئي بفيروس ’’كورونا’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وسائل إعلام: إصابة حفيد خامنئي بفيروس ’’كورونا’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).