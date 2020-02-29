وسائل إعلام: إصابة حفيد خامنئي بفيروس ’’كورونا’’

2020/02/29 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام، السبت (29 شباط 2020)، بأن حفيد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أُصيب بفيرو...





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