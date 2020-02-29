خبير قانوني يتحدث عن الخطوات الدستورية في حال عدم تمرير البرلمان حكومة علاوي

2020/02/29 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير القانوني، علي التميمي، السبت (29 شباط 2020)، إن رئيس الجمهورية برهم صالح، سيتولى منصب رئاسة الحكومة الجديدة، في حال اخفق رئيس وزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، كسب ثقة البرلمان خلال جلسة التصويت يوم غد.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "علاوي بين نار الكتلة الأكبر وجمر المحاصصة"، مبينا أن "موضوع الكتلة الأكبر ذهبت مع عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشحها وحسب مافسرته المحكمة الاتحادية 2010 و2014 حيث سكتت الكتلة الأكبر عن ترشيح عبد المهدي وبالتالي السكوت في معرض الحاجة بيان، وقبول".

واضاف البيان أنه "لا يمكن وفق الفقرات ثالثا وخامسا من المادة 76 بالدستور، تقييد الاختيار لرئيس الجمهورية فان رئيس الجمهورية حرا غير مقيد في الاختيار للمرشحين الآخرين بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر فليس من المنطق ان يعود رئيس الجمهورية بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر عند تكليفه والاستقالة"، لافتا إلى أنه "إخفاقا لا يمكن ان يعود لذات الكتلة الاكبر حتى ترشح مرشحا آخر".

واردف الخبير القانوني :"اذا لم يصوت البرلمان لمحمد علاوي ولم يمنحه الثقة وترك، عبد المهدي المنصب، فمن حق رئيس الجمهورية أن يقوم مقام عبد المهدي في تولي منصب رئاسة الوزراء وجاء النص وفق المادة 81 بالدستور مطلقا دون تحديد مدة لتولي رئيس الجمهورية للمنصب ودون تحديد الصلاحية حيث يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر وجديد لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ خلو المنصب".

وتابع :"يمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير الغموض الوارد في المادة 76 و81 من الدستور".

بغداد اليوم- بغداد

رأى رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، السبت (29 شباط، 2020) أن سد عجز الموازنة لا يأتي عبر إيقاف علاوات وترفيعات الموظفين.

وقال الزرفي، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "سد العجز في الموازنة الاتحادية لا يأتي عبر إيقاف علاوات

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت (29 شباط، 2020) أن البرلمان العراقي سوف يصوت على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وحكومته، بجلسة، يوم غد الأحد.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحوارات ال

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الجمعة (29 شباط 2020)، نتائج المباحثات الاخيرة بشأن التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال شعبان لـ(بغداد اليوم)، إن "علاوي يحاول فرض الإرادة على الكر

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