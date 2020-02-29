صحة الكرخ توضح بشأن رفض مستشفى اليرموك استقبال شخص مشتبه في إصابته بـ’’كورونا’’

2020/02/29 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أوضح مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، السبت (29 شباط 2020)، بشأن الأنباء التي تحدثت عن رفض مس...





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