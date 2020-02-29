الحزب الديمقراطي الكردستاني يحدد نقاط لم يتضمنها برنامج علاوي الحكومي

2020/02/29 | 13:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد الحزبالديمقراطي الكردستانيضرورة ان يتضمنالبرنامج الحكوميتهدئة شريحة الشباب ، خاصة الموجودون في ساحات التظاهر ومعاقبة المسيئين لهم وتقديمهم للعدالة.وذكر النائب عن كتلة الحزب البرلمانية ديار برواري، في تصريح صحفي :" ان معظم مشكلات المجتمع تخص فئة الشباب ، لذلك نرى ضرورة ان يتضمن ...

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