استشهاد متظاهر وإصابة 14 آخرين في تصادمات ساحة الخلاني يوم أمس

2020/02/29 | 13:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، عن حصيلة المصادمات التي حدثت أمس بين القوات الأمنية والمتظاهرين فيساحة الخلانيوسط بغدادوقال الغراوي في بيان مقتضب "، إن "متظاهراً استشهد وأصيب 14 آخرون، في التصادمات التي حصلت فيساحة الخلانييوم أمس....

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