طهران ترفض المساعدة الأميركية في علاج كورونا وتعتبرها دعاية ونفاقا سياسيا

2020/02/29 | 13:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساعدة طهران لمواجهة فيروس كورونا بأنه حركة دعائية ونفاقية ومثيرة للسخرية.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الجمعة إن: “مزاعم عرض المساعدة على ايران في … Readmore

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