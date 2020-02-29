إصابة نائب إيراني رابع بالكورونا في مؤشر على سعة انتشار الوباء

2020/02/29 | 13:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي عن إصابة 4 من أعضاء البرلمان بفيروس كورونا.وأفاد وكيلي في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم التأكد من إصابة أربعة أعضاء من البرلمان من أصل 30 شخصا أجروا فحوصات طبية … Readmore

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