الفحص الطبي اثبت سلامة المواطن الهندي في مصفى كربلاء

2020/02/29 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت صحة كربلاء ،ان نتائج الفحص الطبي والمختبري الذي أجريت على المواطن الهندي العامل في مصفى كربلاء النفطي سليمة جدا وخالية من فايروس الكورونا.وأكدت صحة المحافظة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم السبت ، عدم دخول أية حالة مُشتبه بإصابتها بالفيروس […]

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