الملا:علاوي كشف افتقاره إلى الخبرة السياسية والإدارية التي تؤهله لإدارة المرحلة

2020/02/29 | 13:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملا : منهج المكلف المتناقض في التعامل مع الشركاء السياسيين من أقصى اليسار وقت التكليف الي أقصى اليمين وقت التمرير كان كاشفا لافتقاره إلى الخبرة السياسية والإدارية التي تؤهله لإدارة […]

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