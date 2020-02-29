اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان يؤدي إلى توافق على انسحاب آلاف القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمانات من المتمردين

2020/02/29 | 13:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة: وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الدوحة، السبت، ليشهد توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان، من شأنه أن يؤدي إلى توافق على انسحاب آلاف القوات الأميركية من أفغانستان، مقابل ضمانات من المتمردين.ولن تشارك حكومة كابل في مراسم … Readmore

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