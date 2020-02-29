صحة الكرخ تصدر بياناً بشأن الوضع الصحي للمصابين الاثنين بـ”كورونا” في بغداد

2020/02/29 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، استقرار الوضع الصحي للمصابين الاثنين بـ”كورونا” في بغداد، فيما توقعت تسجيل حالات إصابة أخرى.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الوضع الصحي للحالتين الموجبتين في مستشفى الفرات العام، بالنسبة للمصاب الأول وضعه جيد جداً ويكاد يكون طبيعياً”.وأضاف، أن “المصابة […]

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