دائرة الإصلاح العراقية تبحث جهود تعزيز حماية السجون

2020/02/29 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بحث مدير عام دائرة الاصلاح العراقية العميد الحقوقي علي نعمة جواد، مع قيادة عمليات بغداد تعزيز حماية السجون الإصلاحية.وذكر بيان للدائرة، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مدير عام الدائرة العميد الحقوقي علي نعمة جواد خلال زيارته قائد عمليات بغداد اللواء عبد الحسين التميمي وبحث معه سبل التعاون المشترك بين […]

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