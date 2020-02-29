بحلول عام 2030 سيعيش ما يصل إلى ثلثي فقراء العالم فقرا مدقعا

2020/02/29 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت مجموعة البنك الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في البلدان التي تعاني من الهشاشة والصراع والعنف للقضاء على الفقر المدقع في أنحاء العالم.كما أصدرت اليوم أيضا إستراتيجية للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف تشتمل للمرة الأولى على نحو منهجي على طائفة كاملة من أدوات التمويل والخبرات للتصدي لهذه التحديات في البلدان […]

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