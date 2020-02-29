نائب: جلسة الغد ستشهد نصاباً متحققاً والوضع لا يحتمل الاعتراض

2020/02/29 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد عضو مجلس النواب قصي الشبكي، السبت، أن الكتل السياسية المعترضة على ترشيح محمد توفيق علاوي تسعى جاهدة لكسر نصاب جلسة البرلمان غدا.وقال الشبكي في حديث لـ”العهد”، إنه “وعلى الرغم من وجود محاولات من بعض الكتل السياسية على افشال تمرير حكومة المكلف محمد توفيق علاوي لكننا متفائلون خيرا بان جلسة […]

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