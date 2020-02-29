طائرة استطلاع روسية تلتقط كل شيئ بإدلب ومايقوله اردوغان

2020/02/29 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المحلل الروسي فيكتور سوكيركو، في صحيفة “سفوبودنايا بريسا”، حول تحليق طائرة الاستطلاع الروسية تو-214 آر، في أجواء تركيا وفوق إدلب وتسجيلها ما يدور هناك، بما في ذلك أوامر أردوغان.وجاء في المقال: طائرة توبوليف 214R، أكثر طائرات الاستطلاع الجوي الروسية “حداثة” و”تطوراً”..وهذه الطائرة، التي تحمل الرقم RF-64514، موجودة الآن في قاعدة حميميم الجوية، […]

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