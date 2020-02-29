2020/02/29 | 14:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان: 18 ألف مهاجر على الحدود بين تركيا وأوروبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: 18 ألف مهاجر على الحدود بين تركيا وأوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: 18 ألف مهاجر على الحدود بين تركيا وأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).