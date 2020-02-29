خاص لـ”العهد نيوز”.. سجن الناصرية الإصلاحي يلغي زيارة نزلائه

2020/02/29 | 14:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن الغاء سجن الناصرية الإصلاحي للأحاكم الخفيفة، بدءا من اليوم زيارة النزلاء لديه بسبب فايروس كورونا.وذكر المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن “سجن الناصرية الإصلاحي قد بدأ من اليوم اليوم السبت في اجراءاته بالغاء الزيارات للنزلاء الى أشعار أخر بسبب فايروس كورونا الذي سجل حالات ببعض مدن […]

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