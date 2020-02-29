2020/02/29 | 14:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تستلم ٧٥ الف كمام كدفعة أولى من وزارة الصناعة والبيئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 14:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تستلم ٧٥ الف كمام كدفعة أولى من وزارة الصناعة والبيئة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تستلم ٧٥ الف كمام كدفعة أولى من وزارة الصناعة والبيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).