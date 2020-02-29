صحة بغداد تتوقع تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 14:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقع مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم السبت، تسجيل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة.

وقال الحجامي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوضع الصحي اليوم للحالتين الموجبتين في مستشفى الفرات العام بالنسبة للمصاب الاول وضعه جيد جدا ويكاد يكون طبيعي والمصابة الثانية وضعها جيد ومستقر من ناحية مرض الكورونا لكنها تعاني من مشاكل جراحية بسيطة بسبب مضاعفات عمليات جراحية اجرتها في ايران.

واضاف انه "متوقع تسجيل حالات أخرى بسبب الرصد والتحري الفعال الذي تتبعه دائرة صحة بغداد الكرخ وكفاءة واخلاص منتسبيها".

يشار الى ان "وزارة الصحة في العراق قد اعلنت عن تسجيلها 8 حالات اصابة بفيروس كورونا اولها كانت في النجف لطالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية وبعدها تم تشخيص خمس حالات في كركوك، وحالتين في العاصمة بغداد".

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