بومبيو يصل الدوحة

2020/02/29 | 14:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى الدوحة، اليوم السبت، لحضور حفل توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

ويفتح الاتفاق، الذي من المقرر أن يوقع اليوم، الباب أمام انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان، بعد 18 سنة من الاقتتال، في مقابل ضمانات أمنية من قبل المتمردين.

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