الفيفا قد يلغي مباريات ودية بسبب كورونا

2020/02/29 | 14:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم السبت، بأنه قد يتم إلغاء مباريات الشهر المقبل الودية، بما فيها مباراتي المنتخب الإنكليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة الأوروبية.

لكن إنفانتينو أصر في الوقت ذاته على أن عالم كرة القدم لا يجب أن يشعر بالذعر، مضيفا أنه يتوقع أن تقام بطولة كأس أوروبا 2020 في موعدها الصيف المقبل.

ورد إنفانيتنو على سؤال مباشر من صحيفة "ذا صن" البريطانية، عما إذا كان هناك داع لإلغاء مباريات آذار، بما فيها مباراتي إنكلترا أمام إيطاليا والدنمارك، قائلا، انه "لن أستبعد أي شيء في هذه اللحظة، أتمنى ألا نضطر أن نسلك هذا الاتجاه".

وأضاف انه "سيكون صعبا في أي حالة أن نتخذ قرار إيقاف عالمي، لأن الأوضاع مختلفة من مكان إلى آخر، لكن صحة الناس أهم بكثير من أي مباراة كرة قدم، ولهذا يجب أن ننظر إلى الوضع الحالي، على أمل أن يتقلص الخطر لا أن يزيد".

وتابع بأنه "في هذه اللحظة يبدو أن الوضع يزداد خطورة، إذا اضطرينا لإلغاء مباريات أو إقامتها بدون جمهور حتى ينتهي الوضع، فسنفعل ذلك".

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