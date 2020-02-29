سلطنة عمان تعلن عن أول حالة تعافي من فيروس كورونا

2020/02/29 | 14:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تماثل إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد للشفاء؛ لافتة إلى أن الحالات الأخرى تخضع للمتابعة، وهي في حالة صحية مستقرة.

وطالبت الوزارة، في بيان نشر على الإنترنت، الجميع "باتباع الإرشادات الخاصة للوقاية من المرض، من بينها التقليل من المصافحة وتجنب التقبيل في المناسبات الاجتماعية".

كانت السلطات العمانية اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء القرار، عقب الإعلان عن اكتشاف خمس حالات إصابة بالفيروس لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، أن "الإحصائيات تشير إلى أن عدد الإيرانيين الذين عادوا إلى بلدهم منذ 25 من الشهر الحالي تجاوز 600 مواطن".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن "الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى".



وتابعت أن "رحلات طيران ستتوفر غدا الأحد من شيراز، ويوم الاثنين من مشهد، والثلاثاء أيضا من شيراز".

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