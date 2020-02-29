العراق يعلن انتاج 75 الف كمامة للحد من الاصابة بكورونا

2020/02/29 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم السبت عن تسلمها 75 الف كمامة من وزارة الصناعة والمعادن وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها للحد من تفشي المرض بعد تسجيل اصابات في البلاد.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد تعهدت مؤخرا بانتاج ما لا يقل عن 70 الف كمامة يوميا بعد ارتفاع اسعارها بالصيدليات والمذاخر لزيادة الطلب عليها جراء تسجيل اصابات في العراق.

وقالت الوزارة في بيان انه بعد طلب الدكتور جعفر صادق علاوي لتصنيع كمامات من وزارة الصناعة والمعادن وبمتابعة وزير الصناعة والمعادن أعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود عن التزام موظفيها بالدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لانتاج الكمامات وتجهيز وزارة الصحة ب(٧٥) الف كمامة كدفعة اولى حتى في ايام العطل الرسمية لانتاج الكمامات الطبية تلبية لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري وبمتابعة حثيثة من مديرها العام السيد رياض عبد الحسين شاغي ومعاونيه.

واضاف البيان ان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية للحد من انتشار مرض الكورونا حيث تواصل استنفار طاقاتها وامكاناتها لانتاج الكمامات الطبية التي يحتاجها البلد في هذا الوقت الحرج والعمل جاري ومستمر لسد الحاجة من منتج الكمامات الطبية.

يشار الى ان وزارة الصحة في العراق قد اعلنت عن تسجيلها 8 حالات اصابة بفيروس كورونا اولها كانت في النجف لطالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية وبعدها تم تشخيص خمس حالات في كركوك، وحالتين في العاصمة بغداد.

وقالت الوزاة في بيانتها الممتالية عن الحالات الاصابة بين صفوف العراقيين ان جميعهم كانوا في زيارة الى ايران وعادوا الى البلاد مؤخرا

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