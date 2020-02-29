2020/02/29 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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الدفاع المدني تباشر بـ’’تطهير’’ مبنى مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء

يتبع .



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