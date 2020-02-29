بتورط حفيده.. الكشف عن نتائج التحقيق بمقتل شيخ عشيرة ’’آل حميد’’ وزوجته في ذي قار

2020/02/29 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

كشف مصدر أمني، في قيادة شرطة ذي قار، السبت (29 شباط 2020)، عن نتائج التحقيق بمقتل شيخ عشيرة &rsqu...





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