انخفاض عدد الوافدين عبر منفذ المنذرية الحدودي مع ايران

2020/02/29 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير إعلام دائرة صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي دائرة، السبت (29 شباط 2020)، عن انخفاض ك...





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