هذا ما حدث مع شاب يشتبه بإصابته بفيروس “كورونا” في بغداد.. مستشفيات ترفضه!

2020/02/29 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، قصة شاب من بغداد، يشبته بإصابته بفيروس “كورونا” ورفضت مستشفيات الفرات واليرموك استقباله، مما اضطر لحجر نفسه في منزله.وقال الناشطون في تدوينات تابعتها “يس عراق” إن “بعد رفض الاسعاف الفوري التابع لوزارة الصحة نقلها، الدفاع المدني يتدخل بإسعاف حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا […]

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