العبيدي لـ” العهد نيوز” تدمير 3 انفاق سرية و4 مضافات بعملية امنية غربي الانبار

2020/02/29 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم السبت، عن تدمير 3 انفاق سرية و4 مضافات بعملية امنية استهدفت مناطق مختلفة غربي الانبار.وقال العبيدي لـ”العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية من قيادة عمليات الانبار والجزيرة والشرطة وافواج الطوارئ وحرس الحدود والحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران العراقي فقط شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة […]

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