الصين تعلن عن 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين رصد اربعمئة وسبع وعشرين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد، إضافة الى سبع واربعين حالة وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى أكثر من تسعة وسبعين الفا ومئتين وخمسين مصابا حالة حتى الآن.



فيما وصل عدد الوفيات الى الفين وثمانمئة وخمس وثلاثين حالة.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس غيبريسوس، عن قلقه البالغ من سرعة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، لافتا إلى أن ما يحدث في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا يعد مؤشرا على ما يمكن للفيروس أن يفعله.

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