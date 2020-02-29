بومبيو يبدي استعداد بلاده لمساعدة إيران في تجاوز أزمة كورونا

2020/02/29 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت الولايات المتحدة، تقديم المساعدة لإيران، في مجال منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح، ان بلاده على استعداد لمساعدة طهران، في التعامل مع الفيروس الذي أدى لغاية صدور آخر حصيلة رسمية إيرانية، الى وفاة أربعة وثلاثين شخصا على الأقل، إضافة الى إصابة المئات، على الرغم من ابدائه الشك في استعداد طهران لتبادل المعلومات، مضيفا ان الأخيرة لا تمتلك بنية قوية للرعاية الصحية.

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