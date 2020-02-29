بدر النيابية: تأجيل جلسة البرلمان سيمنح علاوي فرصة لفتح حوارات حاسمة

2020/02/29 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

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علق رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، على تأجيل جلسة مجلس النواب الاستثنائية لتمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف.

وقال الكعبي في تصريح، ان السبب الرئيس وراء تأجيل جلسة الى يوم غد الأحد، هو اعطاء فرصة لرئيس مجلس الوزراء محمد علاوي.

وأضاف، أن الفرصة تعد ثمينة له من أجل فتح حوارات جادة وحاسمة مع جميع ممثلي المكونات العراقية لغرض التوصل الى اتفاق يفضي بتمرير كابينته الحكومية تحت قبة البرلمان.

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