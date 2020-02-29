الطرف الثالث في عمليات الخطف والاغتيال والاعتقال

2020/02/29 | 14:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى محمد غريب مصطلح ” الطرف الثالث ” أشاعهُ وزير الدفاع الحالي ناجح الشمري وتعرف المواطن عليه من خلال حيثيات انتفاضة تشرين وتداعياتها والقوى المناوئة التي كشفت عن وجهها بالميليشيات […]

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