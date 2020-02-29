مقتل ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري شمال بغداد

2020/02/29 | 14:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بهجوم ارهابي شمالي بغداد، حسبما اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت.وذكرت الخلية، في بيان إن “ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري استشهدوا اليوم، بإطلاق […]

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