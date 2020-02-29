تورط حفيده وصديقه.. “العهد نيوز” تحصل على نتائج اولية للتحقيق بقتل شيخ قبيلة في ذي قار

2020/02/29 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم السبت، بأن النتائج الأولية في التحقيق بحادثة مقتل شيخ عموم الحميد في قلعة سكر شمالي الناصرية تشير الى تورط حفيد المغدور بالحادث.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن “النتائج الأولية تشير لتورط حفيد الشيخ المغدرو وبالتعاون مع صديقه في قتل جده فجر يوم الجمعة”.وشهد […]

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