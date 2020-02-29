لسد حاجة المواطنين.. الصحة تستلم 75 الف ’’كمامة’’ دفعة أولى من وزارة الصناعة

2020/02/29 | 14:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، استلامها 75 ألف كمامة كدفعة أولى من وزارة الصناعة والبيئة.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود، أعلنت عن التزام موظفيها بالدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لإنتاج الكمامات وتجهيز وزارة الصحة بـ(75) ألف كمامة كدفعة اولى حتى في ايام العطل الرسمية […]

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