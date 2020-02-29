مصدر لـ”العهد نيوز”: عدم شمول مقاتلي الحشد بتوزيع قطع الأراضي يثير الغضب في ذي قار

2020/02/29 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أفادر مصدر مطلع في هيئة الحشد الشعبي في ذي قار، اليوم السبت، بأن الهيئة تستنكر إستثناء المجاهدين والمقاتلين من أبناء الحشد الشعبي من جدول توزيع قطع الأراضي في المحافظة.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن محافظة ذي قار، أعلنت عن جدول الشرائح المشمولة في توزيع قطع الأراضي ووضعت عدد كبير منها للمراجعة […]

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