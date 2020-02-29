2020/02/29 | 14:29 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني: التحقيقات تكشف احد المتورطين بمقتل الشيخ عبد الصاحب الحميد في قلعة سكر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: التحقيقات تكشف احد المتورطين بمقتل الشيخ عبد الصاحب الحميد في قلعة سكر) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: التحقيقات تكشف احد المتورطين بمقتل الشيخ عبد الصاحب الحميد في قلعة سكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).